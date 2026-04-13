『ロングレッグス』で一大センセーションを巻き起こしたオズグッド・パーキンス監督×気鋭スタジオ・NEONの最新タッグ作となる映画『KEEPER／キーパー』より、本編クリップと場面写真が解禁された。【動画】この山荘は何かがおかしい――『KEEPER／キーパー』本編映像交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”のホラーとして幕を開ける。しかし、その後は予