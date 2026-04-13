元宝塚歌劇団星組で女優の湖月わたる（５４）が１３日、大阪市内で行われた「退団２０周年公演『ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）』」（１１月６〜８日＝兵庫・宝塚バウホール）の取材会に出席した。同公演はＰＡＲＴ１で２００８年と１２年に湖月が演じた伝説のガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を新たに朗読とダンスと歌で演じ、ＰＡＲＴ２ではスペシャルゲスト（６、７日＝安蘭けい／８日＝紫苑ゆ