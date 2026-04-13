NEXERは4月7日、クオレ・ホームと共同で実施した「住宅の断熱性能・室内の快適性」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は3月10日〜25日、現在一戸建ての持ち家に住んでいる全国の400人を対象に、インターネットで実施した。現在の住まいで「夏の暑さ」や「冬の寒さ」に不満を感じたことがありますか現在の住まいで、「夏の暑さ」や「冬の寒さ」に不満を感じたことがあるか尋ねたところ、60.5%が「ある」と回答した。ど