「ホロライブ」所属のVTuber・一条莉々華さんが、13日までに自身のチャンネルでゲーム『ポケモンチャンピオンズ』を使用した検証企画を実施。なぜか、突然黒ストッキングを装着した“手”を映してしまい話題になっている。【動画】ストッキング越しでもわかる莉々華さんの美しい手（9：13ごろ）今回の配信『【ポケモンチャンピオンズ】ポケモンパンから出たポケモンだけでランクマッチどこまでいけるんですか！？』は、事前に