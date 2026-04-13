11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』が放送された。【写真】これが借金500万円で作った肉体!?横川尚隆、“デカすぎる背中”にネット衝撃『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ