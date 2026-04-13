シロカは、パワフルな風量と上下左右の立体的な首振りでお部屋のすみずみまで送風する「3Dサーキュレーター」の新モデルを、2026年5月2日に発売します。カラーはホワイトとミルクティーの2色。実売価格は1万890円（税込）。 「3Dサーキュレーター」（ホワイト） 記事のポイント サーキュレーターは風を直接当てて涼しめるほか、部屋の空気を循環させて冷房や暖房効率を高めることが期待できます。部屋の広さに合った風量