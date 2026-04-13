お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#357が12日放送。#357では、『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」を実施した。【写真】ドンデコルテ渡辺が作ったうますぎるチャーハン“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費される現状に危機感を抱い