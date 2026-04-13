Aぇ! groupが、6月17日（水）に4th Single「でこぼこライフ」（グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌）をリリースする。このシングルの共通カップリング曲に「PRIDE」が収録されることが決定した。「PRIDE」は、Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲。ジュニ