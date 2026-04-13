お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#357が12日放送。#357では、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」を放送した。【写真】驚きの払戻額にびっくり！今回は昨年の『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）でも決勝の舞台に立ったお笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着した。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9800円の特上ひつ