11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』が放送され、ゲストとして山本裕典が登場した。【写真】山本裕典、ホストにバカにされ鬼の形相「ノブの好感度を下げておこう」は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画。大悟の指示で“