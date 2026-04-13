映画『E.T.』や「インディ・ジョーンズ」シリーズなどで知られる名匠スティーヴン・スピルバーグが、映画『インターステラー』に約1年間監督として関わった後、クリストファー・ノーラン監督にメガホンを譲ることになった経緯を明かした。【写真】『インターステラー』子役がすっかり成長！ 「息をのむほど」美しい近影に衝撃走る久しぶりのSF映画となる『ディスクロージャー・デイ』の公開を控えるスピルバーグ監督が、Empire