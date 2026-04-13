◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）近年の皐月賞は高速化が顕著に進んでいる。過去１０年で良馬場施行が６回あったが、レースレコードだった昨年のミュージアムマイルの１分５７秒０を始め、４回の勝ち時計が１分５７秒台。それより前には１分５８秒を切る決着は１度もなかった。もう一つ、注目はレース間隔だ。昨年は報知杯弥生賞を使っていたミュージアムマイルが勝ったが、前走から２か