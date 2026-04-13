ヘアカラーを楽しむとき、白髪をネックと捉えないでOK！ その明るさをデザインと考えれば、かえって華やかなアレンジに挑戦できます。今回お届けするのは、白髪ぼかしカラーを手掛ける美容師さんたちのInstagram投稿。カラーの入れ方や色合いを目安にして、次回のオーダーに役立ててみて。 ハイライトは細めが定番 王道の白髪ぼかしといえば、繊細なハイライトの中にふわっと溶け込ませる