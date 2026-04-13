◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節２回戦近大３―２立命大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）近大が立命大に雪辱し、１勝１敗とした。「３番・右翼」の久保尊（たける、３年＝木本）が同点の７回１死満塁で決勝の右犠飛。前日の逆転サヨナラ負けの悔しさを晴らした。「打ち損じたんですが、三塁走者の岸本さんがかえってくれて良かったです。（打ったのは）チェンジアップです」と、苦笑いを浮かべた。１２日の甲子園