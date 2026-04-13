横浜・みなとみらいエリアにて、「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」と題したゴールデンウィークのイベントを実施。5月4日の「スター・ウォーズの日」とあわせ、大空間にスター・ウォーズの銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めた「グローグー」の魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツが用意されます☆ 横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY