人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の全世界興収が発表された。1日より公開中でワールドワイドにおいては、累計興行成績が628,765,135ドル（約1004億750万円）となり、日本円にして早くも1000億円を突破する記録的な大ヒットとなっている。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット日本では24日より公開されるが、