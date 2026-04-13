シンガー・ソングライターの岡本真夜が、13日までに自身のXを更新し、ファンクラブ開設を発表した。【写真】デビュー30周年の岡本真夜、最新ビジュアル岡本は「ファンクラブ再び」とビジュアルを披露し、「2年前、もう歌えないかもしれないと思いファンクラブを閉じてしまいましたが、本日改めて開設いたしました。変わらず応援してくださる皆さんに恩返しできたらと思っています。よかったら覗いてみてください。いつもありが