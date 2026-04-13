日本ハムは13日、アイドルグループ「モーニング娘。’26」とのコラボグッズを15〜22日にオフィシャルオンラインストアで受注販売すると発表した。モーニング娘。’26は、5月31日の巨人戦（エスコンF）でイベント「AFTERGAME」に3年連続で出演。試合後にスペシャルライブを行う予定になっている。また、大の日本ハムファンで知られるサブリーダーの牧野真莉愛（25）がファーストピッチを行う。牧野は6月24日の日本武道館公