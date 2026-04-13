マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たし、ガラケーからスマホに乗り換えたと明かした。番組共演の投資家、若林史江氏のメールに返信がなかったことを暴露されると、マツコは「拒否してるんじゃない」と弁明。その上で「私、とうとうスマホにしたんですよ。幼児向けと老人向けしか出さないって言われて、ガラケーがね。しょうがない、バッテリ