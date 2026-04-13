工藤静香が4月12日、自身のInstagramを更新し、ツアー先でのオフショットを公開した。 （参考：【画像】工藤静香、シール帳や大量のスイーツが並ぶ“プレ誕生日”） 工藤は現在、シンフォニックコンサートシリーズ『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』のツアー中で、4月11日には兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホールでコンサートを開催した。 工藤はI