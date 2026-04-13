さわやかは、炭焼きレストランさわやか 新静岡セノバ店を5月13日に閉店する。静岡駅周辺では唯一の店舗で、県外から公共交通機関で訪れる利用者も多い店舗。場所は新静岡セノバ5階。営業時間は午前11時から午後10時まで（ラストオーダーは午後10時）。炭焼きレストランさわやかは、名物「げんこつハンバーグ」などを提供するレストランで、静岡県内で35店舗を展開している。