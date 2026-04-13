毎週「釣り」に行く夫【漫画】本編を読むカードから身に覚えのない10万円の引き落とし。詐欺を疑い大騒ぎした妻・裕香が突き止めたのは、夫・隆志が相談もなく購入した釣り具の代金だった。辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんが描く『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、趣味への依存から離婚に至る夫婦のリアルな軌跡を綴っている。■趣味に逃避した夫が漏らした「重荷」という本音”家族より趣味”の夫と決別した