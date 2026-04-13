長崎が生んだ女性貿易商「大浦 慶」。 生誕200年に向けた記念事業が発表されました。 顕彰碑の建立やミュージカル制作を通して、功績を次世代に伝える取り組みが動き出します。 江戸時代末期、長崎を拠点に日本初の女性貿易商として活躍した、大浦 慶。 2028年に、生誕200年を迎えます。 13日は、経済界や文化・芸術界、寺、神社などでつくる有志団体が、功績を顕彰する記念事業を行うことを発表しまし