兵庫県美方郡香美町、但馬地方のハチ北高原に位置する「ハチ北温泉」は、大自然の中でのレジャーと温泉を同時に楽しめるスポットです。この温泉の最大の特徴は、関西地方では珍しい「ラドン」を含んだ単純弱放射能低温泉（ラジウム泉）であること。1968年にハチ北高原スキー場が開業した後、ウィンタースポーツで冷え切った体を温め、疲労を癒やす場所を求めて1970年から温泉の掘削が始まりました 。露天風呂を備えた宿や日帰り入