能登半島地震で被害を受けた金沢城と兼六園の石垣について、石川県は今年度、3か所の積みなおし工事に着手します。伝統的な工法を守りつつ石垣の強度を高めるため、新たな石材を活用する方針です。能登半島地震では金沢城公園と兼六園のあわせて30か所で石垣の崩落や変形の被害があり、すべて復旧するまでに15年かかると見込まれています。13日開かれた専門家会議では、解体や調査が完了した石川門前土橋石垣、玉泉院丸南西石垣、