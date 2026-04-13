京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方がわからなくなって3週間。警察は4月12日に山で「靴」を見つけて、DNA鑑定をして男子児童が履いていた靴かどうか確認を進めています。 【写真を見る】【京都小6男児】黒い靴発見、DNA鑑定で確認進める見つかったのは住民が「歩いている人を見たことない」場所行方不明から3週間…警察が周辺を重点捜索 京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の行方がわからなくなって