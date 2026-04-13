玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらスは、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の新作となる夏のアパレルコレクションを4月16日から販売する。スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏にぴったりのアイテムを取り揃えた。前回の14アイテムから大幅に拡充し