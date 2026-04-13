週明け１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２５３円６９銭（０・５２％）安の４万８１２５円２５銭だった。連続で下落した。３３３銘柄のうち、７割にあたる２３４銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、４２１円３４銭（０・７４％）安の５万６５０２円７７銭だった。日経平均への影響度の大きい一部の半導体関連銘柄の下落により、読売３３３と比べて下