女優の出口夏希（24）が3日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。マネジャーからのタレコミに反論した。北村匠海、黒崎煌代とともに出演し、各マネジャーから「直してほしいこと」を紹介された。出口のマネジャーは「もっと自分らしさを出して」とリクエストした。「打ち合わせとか、撮影の合間はいっぱいしゃべるのに、いざ番組に出てカメラが回った瞬間、緊張して台本に書いてあること以外しゃべらな