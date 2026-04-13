核融合発電が実用化すると世界はどう変わるか。元日本原子力研究所研究員で作家の高嶋哲夫さんは「省エネと効率化で生き延びてきた日本の延長線上に、核融合と水素によって『エネルギーを提供する国」へと立場を転換する未来が見えてきている」という――。※本稿は、高嶋哲夫『核融合発電で世界はこう変わる』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／karenfoleyphotography※写真はイメージです - 写真＝iSt