【キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ】 8月1日 発売予定 価格：3,999円 タカラトミーは、シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」を8月1日に発売する。価格は3,999円。 本商品はガチャマシン型立体シールメーカーで、、付属のシールパーツとドロップパーツをガイドプレート