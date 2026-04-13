本日13日、道南の松前で桜の開花が発表されました。昨年より7日早く、平年より14日早い観測となり、観測史上2番目に早い開花となりました。なお、松前の桜の観測は松前町の独自観測で、松前公園にて行われています。北海道にも桜前線上陸となりましたが、今後も順調に桜の開花が進み、全道的に平年よりも10日くらい早い桜の開花となりそうです。松前で桜が開花!統計史上2番目の早さに本日13日、松前で桜(ソメイヨシノ)が開花しま