静岡が拠点のレーシングチームに所属し、女性限定のフォーミュラカーレースに参戦する女性ドライバー2人が13日、鈴木知事のもとを訪れました。13日、静岡県庁を訪れたのは静岡が拠点のレーシングチーム「富士山静岡レーシング」の、いとう りな選手とペイジ・ラダッツ選手らです。鈴木知事は、いとう選手、ペイジ選手らと女性ドライバー限定のフォーミュラカ&#