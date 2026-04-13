静岡県立大学と静岡市清水区が、本社の大手物流企業がネーミングライツの事業契約を締結し、13日、記念式典が行われました。事業契約を締結したのは、県立大学と静岡市清水区が本社の「鈴与」です。13日は、ネーミングライツの契約が締結され、関係者が出席する中、記念式典が行われました。5年間のネーミングライツの事業契約が結ばれたのは、草薙キャンパス内にある学生ホールの1階と2階で「鈴与みらい