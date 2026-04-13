プロ野球・中日に金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手が13日、入団会見を実施。この様子が球団HPで公開されました。2013年ドラフト1位で国学院大からヤクルトに入団した杉浦投手。2017年途中にトレードで日本ハムへ移籍しました。その後は先発として登板を続けるも、2021年からは中継ぎに転向。今季はいまだ1軍登板がありませんでしたが、ブルペン運用にも苦しむ中日から求められ、新天地への移籍となりました。なお背番号は「33」