2.5次元歌い手アイドルグループすとぷりが12日、新曲「ハルイロハ」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルに公開した。6月4日の結成10周年を迎えるメモリアルイヤーに、春の訪れを感じさせる一曲を届けた。同曲は、メンバーのるぅとが作詞作曲を手掛けた、期待と不安が入り混じる新生活をテーマにしたポップバラード。「どんな場所でも手は繋いだままで」という歌詞で、新生活に踏み出す戸惑いや緊張に寄り添い、