最新の全国映画動員ランキング（4月10日〜12日の3日間集計、興行通信社調べ）は、人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が初日から3日間で動員231万8000人、興収35億200万円をあげ、ダントツの初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル昨年、シリーズ歴代No.1のオープニング成績でスタートを切った『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を上回る3日間成績であり