◇SVリーグ東レ静岡1―3広島T（2026年4月12日）SVリーグ男子8位の東レ静岡は12日、6位・広島Tとの今季ホーム最終戦に1―3で敗れ、白星で飾ることはできなかった。試合後には内定選手時代を含め7シーズンにわたりプレーし、今季限りでの現役引退を発表した副将のL山口拓海（28）に加え、退団する主将のOH藤中優斗（29）ら6選手が感謝を伝えるあいさつ。万雷の拍手に包まれた。レフトからOH山田のスパイクがアウトになった瞬