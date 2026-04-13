東京・歌舞伎町の「トー横」エリアで一斉補導が行われ、少年少女ら21人が補導されました。歌舞伎町の「トー横」エリアでの一斉補導は4月4日と11日に行われ、13歳から19歳の男女21人が深夜の徘徊や飲酒などで補導されました。このうち11人が東京以外から来ていて、「TikTokの動画が流れてきて興味があった」「家にいたくなかった」などと話していたということです。警視庁は、「悩みを一人で抱え込まず、色んな窓口で頼ってほしい」