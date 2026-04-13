女性教諭の自殺について記者会見する母（左）と父＝13日午後、仙台市2020年に宮城県立高の女性教諭＝当時（32）＝が自殺したのは、上司の男性教諭によるパワーハラスメントが原因だったとして、女性の両親が13日、県に約1億円の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴した。訴状などによると、男性教諭は他の職員がいる会議で女性に執拗な指摘をしたり、「人として如何なものか」「正直イライラします」などと書いた手紙やメモを女性