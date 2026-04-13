「サントリー杯・Ｇ３」（１４日開幕、戸田）井上尚悟（３８）＝１１２期・大阪・Ｂ１＝前節で女子の田村美和（東京）が躍動した２９号機を引き当てた。「いいですね。重さはあったけど、気持ち伸びていく感じはあった。ターンや回ってからの押し感も良かった」と前検から好感触の様子。「パワーも感じたし、いいエンジンだと思う。ペラでいいところをキープしつつ、自分の感じを入れてさらに良くしていきたい」と機力アッ