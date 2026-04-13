行方不明になってから3週間。京都・南丹市の安達結希さん（11）の捜索で新たな動きがありました。12日、安達さんが当日に履いていたとみられる靴が見つかりましたが、発見された場所は行方不明になった園部小学校から南西に6kmほど離れた場所で、3月に見つかっている通学カバンが見つかった場所からもかなり離れていて、方角も別方向だということが分かりました。フジテレビ社会部・上法玄解説委員に聞いていきます。榎並大二郎キ