任期満了に伴う能代市長選挙が12日に告示されました。20年ぶりに新たな市長が決まる選挙で、いずれも無所属の新人2人による一騎打ちとなっています。能代市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも新人で、元能代市議会議員の鍋谷暁氏31歳と元県議会議員の吉方清彦氏55歳の無所属の2人です。無・新鍋谷暁氏「これから希望溢れる能代、若者が帰ってきたいと思える能代、そしてその先、全ての世代の皆さんが希望と幸福を感じ