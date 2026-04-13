県内でまたも風車の事故です。12日、男鹿市で風車の羽根が折れる事故があり、風車を設置した会社や維持・管理を行う会社の担当者が現場の状況を調査しました。現場周辺に落ちていた破片は大きいもので約5メートル。経済産業省は14日にも事故現場に入り事故の調査を始める予定です。深瀬博史記者「あちらが事故のあった風車です。一晩経った今も、3枚あるうちの1つが折れてぶら下がった状態となっています。現場へ続く道は、