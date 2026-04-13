トヨタ「アルファード」級サイズの新型「“3列7人乗り”ミニバン」まもなく発売！2026年も春を迎え、新生活とともに家族でのドライブやレジャーを楽しむ機会が増えるなか、日本のミニバン市場において、これまでにない個性を持った一台のクルマが注目を集めています。それが、ルノーが展開する多目的乗用車「カングー」のボディを延長し、3列シートを搭載して“7人乗り仕様”とした新型「グランカングー」です。【画像】超カッ