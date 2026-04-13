高松高等裁判所の新しい長官に東京高裁で判事部総括を務めていた東 亜由美氏が着任し、会見を開きました。 【写真を見る】高松高裁長官・東亜由美氏（63）が着任「利用しやすく信頼される裁判所を目指す」【香川】 新たに高松高裁の長官に就任した東 亜由美氏です。東京都出身の63歳で慶応義塾大学を卒業したあと1990年に横浜地裁判事補に就任。その後、法務省大臣官房参事官や東京高裁判事部総括などを歴任してきました。会見で