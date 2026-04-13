来年の春の志望校合格を目指します。高松高等予備校の入学式が香川県高松市で開かれました。 【写真を見る】「互いに励まし競い合いながら志を高く」高松高等予備校の入学式637人が来年春の志望校合格を目指す【香川】 入学式には、四国地方を中心に全国から637人が出席しました。多くの生徒が、寮での生活を送りながら勉学に励むことになります。鶴岡校長が「自らの第一志望にこだわる覚悟に敬意を表します。互いに励まし競い