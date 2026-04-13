サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、4月10日（金）から12月31日（木）までの期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催中。本イベントでは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、ポムポムプリンが癒してくれる、やさしい世界観を体験できるコンテンツが館内に登場。30周年を記念した展示やフォトスポット、特別コスチュームを着たポムポムプリ