気象衛星ひまわりが映した台風4号（13日午後5時30分）。台風の目でしょうか、中心部にくっきりと、黒くなった部分が見えます。 【画像を見る】台風の目くっきり「ひまわり」画像と今後の台風4号進路予想を見る 気象庁によりますと、１０日午前３時に発生した台風４号「シンラコウ」（ミクロネシアが提案した名称で、伝説上の女神の名前に由来）は「大型で猛烈な」勢力に発達し、時速15キロメートルで北西へ進んでいます