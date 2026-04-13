5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が13日、韓国で8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』メディアショーケースを開催した。【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT7周年を迎えたTOMORROW X TOGETHERは、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員そろって再契約を結んだ。この7年を振り返り、TAEHYUNは「7周年を迎